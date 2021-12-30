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Мэр Махачкалы Дадаев показал новогоднее шоу дронов
Общество
Мэр Махачкалы Дадаев показал новогоднее шоу дронов
instagram.com  /  @kultmkala

Махачкала, 30 декабря. Власти дагестанской столицы проводят в эти дни шоу дронов, приуроченное к празднованию Нового года. Видео с летательными аппаратами выложил на своей странице в Instagram мэр города Салман Дадаев.

На кадрах видно, как поднимающиеся в воздух дроны собираются в различные тематические фигуры. Все действо сопровождается музыкой.

По словам главы Махачкалы, представление будет проходить на центральной площади города по вечерам до 2 января. Непосредственно 31 декабря шоу состоится перед боем курантов.

«Шоу дронов «С Новым годом, Махачкала» будет проходить ежедневно по 2 января в 19:00, а в новогоднюю ночь состоится в 23:45», — написал Дадаев.

По данным управления культуры столичной администрации, в шоу участвуют 200 дронов «Салют», разработанных российской компанией «Геоскан» специально для проведения световых шоу. Аппараты поднимаются на высоту до 200 метров и создают в ночном небе изображения в течение около десяти минут.

Ранее ФАН сообщал, что жители Дагестана встретят Новый год без снега и при температуре воздуха, на несколько градусов превышающей норму. По словам руководителя гидрометцентра республики Абдулгалима Дадашева, до 3 января на большей части территории региона установится плюсовая температура.

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