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Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении «Омикрона» в Дагестане
Общество
Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении «Омикрона» в Дагестане
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 30 декабря. На данный момент в Дагестан не проник Омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Подтвержденных случаев штамма «Омикрон» в Дагестане не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что в ходе его рабочего совещания с руководителями органов власти главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов рассказал о начале распространения Омикрон-штамма на территории республики.

«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм «Омикрон» распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших», — приводила слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора пресс-служба главы Дагестана.

Штамм «Омикрон» впервые был обнаружен в ноябре в Южной Африке, после чего Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он очень быстро распространяется по миру. Кроме того, им могут заражаться даже привитые или уже переболевшие люди.

Ранее ФАН сообщал, что главный врач Детской республиканской клинической больницы в Дагестане Башир Махачев заявил об уникальности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, она является единственной в мире, которая успешно справляется с новым Омикрон-штаммом.

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россия дагестан коронавирус covid-19 омикрон-штамм
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