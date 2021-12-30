Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 13:56
13:53
Происшествия
Петербургский суд продлил блогеру Хованскому запрет определенных действий
13:53
Общество
Все очаги омикрон-штамма COVID-19 локализовали в России
13:51
Экономика
Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%
13:50
Политика
Путин обсудил с президентом Палестины Аббасом двустороннее взаимодействие
13:49
Общество
Попова назвала неизбежным появление штамма коронавируса «Омикрон» в России
13:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала о домогательствах в детстве
13:46
Политика
Захарова: власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ
13:46
Весь мир
Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома
13:46
Общество
Полицейского наградят медалью за спасение ребенка из ледяной воды в Липецке
13:45
Экономика
Банкир Авдокушина спрогнозировала стоимость кредитов в 2022 году для застройщиков жилья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Структура «Газпрома» и власти Дагестана после семилетнего перерыва заключили договор
Экономика
Структура «Газпрома» и власти Дагестана после семилетнего перерыва заключили договор
 / 

Махачкала, 30 декабря. Руководство ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и власти республики после семилетнего перерыва заключили договор аренды газовых сетей, принадлежащих региону. Об этом на совещании под руководством вице-премьера России Александра Новака по видеосвязи сообщил зампред дагестанского правительства Манвел Мажонц.

Докладывая о состоянии топливно-энергетического комплекса республики, Мажонц обратил внимание на высокий уровень износа газовых сетей. По его словам, это стало следствием того, что семь лет назад не был продлен истекший контракт на аренду сетей между республикой и подразделениями «Газпрома». Из-за этого с 2014 года у компании не было возможности пересмотра тарифа на транспортировку газа, а бюджет региона не получал поступления от аренды сетей и соответственно республика не могла заниматься их ремонтом.

Мажонц отметил, что после заключения нового договора у республики появилась возможность реконструкции сетей. Кроме того, после пересмотра тарифа на транспортировку газа дочерняя структура «Газпрома» сможет содержать эксплуатируемые объекты в надлежащем состоянии.

«В декабре 2021 года заключен новый договор аренды газовых сетей между Республикой Дагестан и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Поступление арендных платежей позволит реализовать мероприятия по капремонту газовых сетей, поэтому прорабатывается вопрос установления экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа, что позволит обеспечить возможность реализации мероприятий по содержанию газовых сетей в надлежащем состоянии», — сказал вице-премьер Дагестана.

Со своей стороны Новак выступил за создание концессионного соглашения газораспределительных сетей для приведения их в нормативное состояние. Он поручил компании «Газпром межрегионгаз» и республике подготовить соответствующие предложения.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в подготовке газового комплекса к зиме были задействованы профильные компании из пяти регионов. Часть работ выполнили дочерние организации ООО «Газпром межрегионгаз».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Структура «Газпрома» и власти Дагестана после семилетнего перерыва заключили договор
россия договор дагестан новак газпром аренда
Комментировать