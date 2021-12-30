Структура «Газпрома» и власти Дагестана после семилетнего перерыва заключили договор

Махачкала, 30 декабря. Руководство ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и власти республики после семилетнего перерыва заключили договор аренды газовых сетей, принадлежащих региону. Об этом на совещании под руководством вице-премьера России Александра Новака по видеосвязи сообщил зампред дагестанского правительства Манвел Мажонц.

Докладывая о состоянии топливно-энергетического комплекса республики, Мажонц обратил внимание на высокий уровень износа газовых сетей. По его словам, это стало следствием того, что семь лет назад не был продлен истекший контракт на аренду сетей между республикой и подразделениями «Газпрома». Из-за этого с 2014 года у компании не было возможности пересмотра тарифа на транспортировку газа, а бюджет региона не получал поступления от аренды сетей и соответственно республика не могла заниматься их ремонтом.

Мажонц отметил, что после заключения нового договора у республики появилась возможность реконструкции сетей. Кроме того, после пересмотра тарифа на транспортировку газа дочерняя структура «Газпрома» сможет содержать эксплуатируемые объекты в надлежащем состоянии.

«В декабре 2021 года заключен новый договор аренды газовых сетей между Республикой Дагестан и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Поступление арендных платежей позволит реализовать мероприятия по капремонту газовых сетей, поэтому прорабатывается вопрос установления экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа, что позволит обеспечить возможность реализации мероприятий по содержанию газовых сетей в надлежащем состоянии», — сказал вице-премьер Дагестана.

Со своей стороны Новак выступил за создание концессионного соглашения газораспределительных сетей для приведения их в нормативное состояние. Он поручил компании «Газпром межрегионгаз» и республике подготовить соответствующие предложения.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в подготовке газового комплекса к зиме были задействованы профильные компании из пяти регионов. Часть работ выполнили дочерние организации ООО «Газпром межрегионгаз».