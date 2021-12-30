Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:22
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Дагестана попросил прокуратуру проверить городское управление соцзащиты
Происшествия
Глава Дагестана попросил прокуратуру проверить городское управление соцзащиты
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 30 декабря. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова обеспечить организацию прокурорской проверки в местном управлении социальной защиты. По словам руководителя региона, на работу учреждения жалуются горожане.

«Люди обращаются с жалобами на режим работы подразделений соцзащиты, на то, что сотрудники не принимают декларации о доходах для назначения выплаты. А вот жители Кизилюрта просят организовать прокурорскую проверку городского управления соцзащиты. Прошу мэра города обеспечить это», — сказал Меликов в ходе совещания с руководителями органов власти республики.

Глава Дагестана уточнил, что жители городов и районов нередко жалуются на работу управлений соцзащиты в муниципалитетах. В частности они отмечают невозможность выйти на связь со специалистами по различным волнующим вопросам.

В середине декабря Меликов также подверг критике руководство регионального минтруда после жалоб дагестанцев на задержки с выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет. Глава ведомства Изумруд Мугутдинова объяснила это нехваткой средств, заверила в том, что ноябрьские выплаты уже доведены до получателей и пообещала довести декабрьские — в январе наступающего года.

Ранее ФАН сообщал, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, будут получать ежемесячно по 20 тысяч рублей. Размер соответствующих выплат для них вырастет в десять раз.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Глава Дагестана попросил прокуратуру проверить городское управление соцзащиты
россия дагестан меликов выплаты на детей соцзащита прокурорская проверка кизилюрт
Комментировать