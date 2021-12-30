Глава Дагестана попросил прокуратуру проверить городское управление соцзащиты

Махачкала, 30 декабря. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова обеспечить организацию прокурорской проверки в местном управлении социальной защиты. По словам руководителя региона, на работу учреждения жалуются горожане.

«Люди обращаются с жалобами на режим работы подразделений соцзащиты, на то, что сотрудники не принимают декларации о доходах для назначения выплаты. А вот жители Кизилюрта просят организовать прокурорскую проверку городского управления соцзащиты. Прошу мэра города обеспечить это», — сказал Меликов в ходе совещания с руководителями органов власти республики.

Глава Дагестана уточнил, что жители городов и районов нередко жалуются на работу управлений соцзащиты в муниципалитетах. В частности они отмечают невозможность выйти на связь со специалистами по различным волнующим вопросам.

В середине декабря Меликов также подверг критике руководство регионального минтруда после жалоб дагестанцев на задержки с выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет. Глава ведомства Изумруд Мугутдинова объяснила это нехваткой средств, заверила в том, что ноябрьские выплаты уже доведены до получателей и пообещала довести декабрьские — в январе наступающего года.

Ранее ФАН сообщал, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, будут получать ежемесячно по 20 тысяч рублей. Размер соответствующих выплат для них вырастет в десять раз.