Главврач больницы в Дагестане заявил, что от «Омикрона» защищает только «Спутник V»

Махачкала, 29 декабря. Главный врач Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, главный внештатный детский хирург Южного федерального округа Башир Махачев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является единственной в мире, которая успешно справляется с новым Омикрон-штаммом. При этом специалист сослался на экспертов.

«Штамм «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, он уже зарегистрирован в более 100 странах. Немного успокаивает то, что он менее опасен, чем дельта-штамм, и что приятно, наша вакцина «Спутник V» — единственная, которая противодействует «Омикрону». Pfizer, Astra Zeneca, говорят, абсолютно не действуют против «Омикрона». Была передача, я слушал наших специалистов», — сказал доктор медицинских наук, заслуженный врач России.

Штамм «Омикрон» впервые был обнаружен в ноябре в Южной Африке, после чего Всемирная организация здравоохранения сообщила, что им могут заражаться даже привитые или уже переболевшие люди. Там также не исключили, что Омикрон-штамм может снижать эффективность вакцин.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана передали минздраву республики дополнительно 70 миллионов рублей на закупку тестов для выявления коронавируса. Эти средства высвободились к концу года у регионального минимущества.