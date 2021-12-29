Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 21:08
21:06
Шоу-бизнес
Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России из-за долга в 5 тысяч рублей
21:04
Шоу-бизнес
Актриса Елена Валюшкина заявила, что бывший муж поселил в ее квартиру новую семью
21:00
Политика
Пять детских книг из России оказались под запретом на Украине из-за «пропаганды»
21:00
Общество
«Кто-то не дорабатывает, а деньги получает»: актер Зибров о работе коммунальщиков в Петербурге
21:00
Общество
Петербург 2021 — итоги: Евро-2020, коронавирус, снежный коллапс, разрушенные памятники, мусор
21:00
Видео
«Зона ультиматума». Как обеспечить безопасность России?
20:57
Экономика
Смольный начал выплачивать зарплаты «метростроевцам» только после их обращения к Путину
20:56
Политика
Выпад в сторону России: почему после слов Борреля не последуют действия ЕС
20:50
Экономика
Белоруссия сокращает экспортные пошлины для нефтепродуктов с 1 января
20:48
Политика
Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главврач больницы в Дагестане заявил, что от «Омикрона» защищает только «Спутник V»
Общество
Главврач больницы в Дагестане заявил, что от «Омикрона» защищает только «Спутник V»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 29 декабря. Главный врач Детской республиканской клинической больницы в Дагестане, главный внештатный детский хирург Южного федерального округа Башир Махачев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является единственной в мире, которая успешно справляется с новым Омикрон-штаммом. При этом специалист сослался на экспертов.

«Штамм «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, он уже зарегистрирован в более 100 странах. Немного успокаивает то, что он менее опасен, чем дельта-штамм, и что приятно, наша вакцина «Спутник V» — единственная, которая противодействует «Омикрону». Pfizer, Astra Zeneca, говорят, абсолютно не действуют против «Омикрона». Была передача, я слушал наших специалистов», — сказал доктор медицинских наук, заслуженный врач России.

Штамм «Омикрон» впервые был обнаружен в ноябре в Южной Африке, после чего Всемирная организация здравоохранения сообщила, что им могут заражаться даже привитые или уже переболевшие люди. Там также не исключили, что Омикрон-штамм может снижать эффективность вакцин.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана передали минздраву республики дополнительно 70 миллионов рублей на закупку тестов для выявления коронавируса. Эти средства высвободились к концу года у регионального минимущества.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Главврач больницы в Дагестане заявил, что от «Омикрона» защищает только «Спутник V»
россия дагестан коронавирус covid-19 спутник V омикрон-штамм
Комментировать