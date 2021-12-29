Осужденный боевик заявил, что пытался отговорить банду от убийства героя Нурбагандова

Махачкала, 29 декабря. Отбывающий тюремный срок за участие в убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова боевик Азиз Джамалутдинов заявил, что пытался отговорить главаря преступной группы от совершения непоправимого деяния. По его словам, он боялся, что и его заставят в кого-то выстрелить.

Как рассказал Джамалутдинов, в ту ночь бандгруппа во главе с Магомедом Халимбековым остановилась отдохнуть в окрестностях села Сергокала. В какой-то момент боевики обнаружили в стоявшем рядом автомобиле удостоверение сотрудника правоохранительных органов, после чего Халимбеков заявил о необходимости убить полицейских. Джамалутдинов уверяет, что пытался отговорить главаря банды от совершения преступлений, однако его никто не послушал.

«Я сказал им, чтобы они остановились, чтобы ничего не делали. Мы могли потихоньку уйти и никого не будить. Но Халимбеков, главарь банды, отказался совершенно меня слушать. Перед моими глазами убили сначала одного брата Нурбагандова — Абдурашида. У меня первые мысли в голове были — уйти оттуда. Я знал, что мне тоже придется как-то стрелять, меня заставят или как-то по-другому», — приводит слова Джамалутдинова РГВК «Дагестан».

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и его двоюродный брат Абдурашид Нурбагандов были убиты боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (признано террористической и запрещена в РФ) в июле 2016 года. Узнав, что Магомед Нурбагандов служит в правоохранительных органах, они пытались заставить его призвать сослуживцев покинуть ряды полиции и отказаться от борьбы с вооруженными бандформированиями. Однако лейтенант на камеру произнес фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Позднее Абдурашид Нурбагандов посмертно был награжден орденом Мужества, а Магомеду Нурбагандову также посмертно указом президента России было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее ФАН сообщал, что Джамалутдинов заявил о своем раскаянии. Он объяснил свои поступки юношеской глупостью и призвал взрослых говорить с молодежью о вреде терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.