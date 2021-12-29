Власти Дагестана перенаправили средства минимущества на покупку тестов к коронавирусу

Махачкала, 29 декабря. Власти Дагестана передали минздраву республики 70 миллионов рублей на закупку тестов для выявления коронавирусной инфекции. Эти средства высвободились к концу года у регионального минимущества.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации распоряжению правительства Дагестана, обозначенные средства предписано передать в резервный фонд. Уже оттуда они должны поступить минздраву республики.

«Министерству финансов Дагестана внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов, уточнив бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств с направлением высвобождаемых средств министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана в сумме 70 миллионов рублей на увеличение резервного фонда правительства республики на 2021 год. Выделить министерству здравоохранения Дагестана из резервного фонда 70 миллионов на закупку экспресс-тестов для выявления антигенов SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана сократили финансовое обеспечение стимулирующих выплат медработникам, задействованным в проведении вакцинации от коронавируса. Выделяемый на эти цели объем средств был уменьшен почти в 2,5 раза.