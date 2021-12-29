Турмаршрут по Дагестану претендует на статус национального и гранты от Ростуризма

Махачкала, 29 декабря. Победивший во всероссийском конкурсе «Открой свою Россию» туристический маршрут по Дагестану сможет получить статус национального и грантовую поддержку на обустройство. Об этом ФАН сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

В проведенном агентством конкурсе победили 30 туристических маршрутов со всей страны. Из их числа Ростуризм отобрал десять проектов, которые будут рекомендованы на соискание статуса Национального туристского маршрута. Одним из них может стать маршрут «Дагестан глазами орлов».

Для получения статуса национального турмаршрут должен соответствовать требованиям Ростуризма по таким критериям, как узнаваемость, круглогодичность, сбалансированное соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Отобранная ведомством десятка проектов сможет рассчитывать на необходимую доработку с помощью средств господдержки.

«Мы поможем доработать все десять выбранных маршрутов, поддержим их обустройство, в том числе с помощью грантов», — приводит АСИ слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Ранее ФАН сообщал, что туристы, прибывшие в Дагестан из регионов России, назвали главным богатством республики ее людей. Они призвали путешествовать по собственной стране, а не осваивать заграницу.