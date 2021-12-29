Метеорологи прогнозируют в Дагестане теплую новогоднюю ночь без снега

Махачкала, 29 декабря. Жители Дагестана встретят Новый год без снега и при температуре воздуха, на несколько градусов превышающей норму. Об этом ФАН рассказал руководитель гидрометцентра республики Абдулгалим Дадашев.

По его словам, до 3 января на большей части территории Дагестана установится плюсовая температура, минусовые значения будут наблюдаться лишь по ночам в горах. При этом днем столбики термометров будут подниматься до десяти градусов.

«На Новый год погода ожидается по всей республике без осадков. В приморской, предгорной и северных низменных районах ночью — от нуля до пяти градусов тепла, днем — от семи до девяти градусов. В горных районах — ночью от минус четырех до нуля градусов, днем — от восьми до 11 градусов тепла. Температура будет выше климатической нормы на три-шесть градусов, осадков также меньше нормы», — отметил Дадашев.

Ранее ФАН сообщал, что климат центральной и южной части Дагестана метеорологи уже характеризуют как сухой субтропический. Наблюдения за среднемесячной температурой января в некоторых прибрежных городах Дагестана показывают, что с середины прошлого века она поднялась в среднем на один градус.