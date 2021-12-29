Дагестан отметит Новый год, несмотря на споры о происхождении праздника

Каждый год перед наступлением конца декабря в дагестанском сегменте социальных сетей появляются призывы к мусульманам не отмечать Новый год. Авторы соответствующих постов и комментариев утверждают, что это языческий праздник и потому запрещен в исламе. ФАН разбирался, как Новый год воспринимается в Дагестане, и будут ли его отмечать жители этой северокавказской республики.

Отголоски язычества или повод дарить радость?

Наиболее полно мнение противников празднования Нового года передал на своей странице в Instagram детский стоматолог из города Буйнакска А. Омаров. Он считает, что Дед Мороз в свое время почитался язычниками как божество, и поэтому правоверным мусульманам нельзя отдавать ему какие-либо почести.

«Я мусульманин и не праздную Новый год. Прочел статью про этот праздник, и меня подвергло в шок, когда я узнал, что так называемый Дед Мороз — это божество язычников», — написал врач.

Житель Махачкалы Нариман Ибрагимов в беседе с ФАН высказал свою точку зрения, согласно которой мусульманам запрещено отмечать Новый год. Он сослался на то, что в исламе нет такого праздника.

«Такого праздника у мусульман нет, так что праздновать его нельзя», — считает мужчина.

При этом многие дагестанцы призывают не связывать наступление нового года с какой-либо религией. Начальник управления культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации города Каспийска Шамиль Магомедов видит в Новом году повод для людей совершать добрые дела, вне зависимости от религиозной или иной принадлежности.

«С религией этот праздник, конечно, увязывать не нужно. Под Новый год можно заниматься благотворительностью, что сейчас и делается. Можно раздавать подарки нуждающимся, многодетным семьям, инвалидам. Нет разницы, когда это делать, если это доброе, богоугодное дело», — выразил свое мнение собеседник ФАН.

Магомедов отметил, что у людей Новый год ассоциируется с массовым и бесконтрольным употреблением спиртного. Однако это далеко не всегда так, и все зависит от конкретного человека.

«Для меня это еще одна возможность подарить людям радость. Мы в управлении культуры подготовили для детей новогоднюю елку, концерты, различные представления, угощения, будет небольшая театральная постановка», — добавил представитель мэрии.

Федеральное агентство новостей /

Мнение духовенства и светской власти

В муфтияте Дагестана на момент публикации не ответили на запрос ФАН об отношении официального духовенства республики к празднованию Нового года. Однако ранее религиозная организация выпустила фетву (решение, основанное на принципах ислама и мусульманской юридической практики), согласно которой разрешается поздравлять других людей с нерелигиозными праздниками, в том числе с Новым годом.

«Отдел фетв постановил, что поздравлять мусульман и иноверцев с наступлением Нового года и другими нерелигиозными государственными праздниками дозволено», — отмечалось в сообщении муфтията.

В Министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана ФАН заверили, что празднованию Нового года в республике ничего не угрожает. Ежегодно в городах и районах региона организовываются и проводятся праздничные елки и другие мероприятия.

«Новый год — это главный календарный праздник, обозначающий наступление перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. В Дагестане он отмечается в соответствии с принятым календарем и формой его празднования в Российской Федерации — установление елок на площадях и в домах, праздничные мероприятия», — отметил первый заместитель министра Гарун Давыдов.

Он признал, что в республике есть те, кто придерживается своего мнения относительно празднования Нового года, однако это их субъективное мнение. В миннац никогда не поступали обращения, касающиеся отмены это праздника.

«Отдельные люди, как и в других регионах, имеют свое мнение относительно языческого происхождения Нового года и не соблюдают праздник. Это их субъективное мнение, не противоречащее законодательству. В Дагестане никогда и ни на каком уровне не было обсуждения вопроса относительно запрета празднования Нового года. На практике такие обращения в министерство от частных и юридических лиц не поступали. Новый год стабильно отмечается жителями республики, говорить о присутствии ярых противников этого праздника в регионе не приходится», — заключил Давыдов.

Последние несколько дней в Дагестане активно проводятся предпраздничные мероприятия, приуроченные к Новому году. Депутаты и руководители органов исполнительной власти принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний», посещают детей в различных учреждениях и вручают им подарки. Власти Махачкалы подготовили обширную праздничную программу, которая в этом году дополнена красочным шоу дронов. Жители северокавказской республики в своем большинстве присоединились к празднованию и не склонны связывать Новый год с религией.