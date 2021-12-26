Депутат Госдумы от Дагестана Хамзаев назвал Горбачева агентом внешней разведки

Махачкала, 26 декабря. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в развале страны и назвал его агентом внешней разведки. Парламентарий считает, что перед главой Советского Союза в свое время стояла именно такая задача.

Действия Горбачева Хамзаев воспринимает, как предательство, а самого его считает слабохарактерным. Три десятилетия назад президент стал марионеткой в руках Запада, уверен депутат.

«Он изнутри развалил великую страну, поверив ложным мотивам западного истеблишмента. Агент внешней разведки Горбачев поставленные перед ним задачи по развалу великой страны СССР выполнил», — написал Хамзаев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что сегодняшней России нужен исключительно сильный президент. Страна должна постоянно наращивать свое геополитическое влияние, настаивает парламентарий.

«У России есть только один путь суверенного созидания — сильный президент, уверенная внутренняя и внешняя политика, направленная на усиление влияния России», — отметил дагестанский депутат.

Ровно 30 лет назад, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза, после чего 15 бывших союзных республик обрели государственную самостоятельность. За день до этого Горбачев сложил с себя полномочия президента страны.

Ранее ФАН сообщал, что, по мнению главы миннаца Дагестана Энрика Муслимова, коллективный Запад пытается дестабилизировать отношения между Россией и республиками бывшего СССР. При этом отдельные силы в самих этих странах помогают США и Европе, полагает министр.