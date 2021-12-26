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Председатель союза журналистов Калмыкии пообещал сварить калмыцкий чай для главы Дагестана
Общество
Председатель союза журналистов Калмыкии пообещал сварить калмыцкий чай для главы Дагестана
pixabay.com  /  congerdesign

Махачкала, 26 декабря. Председатель союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев заявил, что готов собственноручно сварить калмыцкий чай для главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом ФАН рассказал сам Шавалиев.

Он отметил, что встретился с Меликовым во время проходившего в первой половине декабря в Дагестане медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности». Там Шавалиев предложил главе республики провести в Дагестане День калмыцкого чая. По словам руководителя союза журналистов, Меликов поддержал эту идею и поинтересовался, будет ли у него возможность попробовать калмыцкий чай.

«Я пока устно обратился к главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову, он на словах поддержал идею, сказал, что республика всегда готова. Он также спросил у меня, будет ли для него чай. Я ответил, что сам сварю его для главы Дагестана, для меня это честь», — рассказал Шавалиев.

Он отметил, что День калмыцкого чая ежегодно празднуется в самой Калмыкии каждую вторую субботу мая. Соответствующая инициатива была выдвинута союзом журналистов и поддержана руководством республики.

Шавалиев напомнил, что народности Дагестана очень любят калмыцкий чай. Поэтому и возникла идея провести такой праздник на территории соседнего региона.

«Калмыцкий чай пьют все народы и национальности, населяющие Дагестан. Мы у себя в Калмыкии во время второго международного форума журналистов национальной прессы в 2018 году провели конкурс на лучшее приготовление калмыцкого чая среди журналистов 26 регионов страны, а также Китая и Монголии. Конечно, наши шеф-повара ресторанов помогали, но первое место выиграла команда Дагестана», — рассказал собеседник ФАН.

В ближайшее время Шавалиев планирует разработать примерную программу Дня калмыцкого чая в Дагестане и обратиться с официальным письмом к главе северокавказской республики. Он пообещал, что для лучших мастеров приготовления калмыцкого чая будут предусмотрены призы.

«Надо с чего-то начинать, поэтому пока, возможно, проведем конкурс среди журналистов. После Нового года я напишу программу и письмо на имя главы Дагестана. Думаю, что мы найдем общее понимание, как провести это мероприятие», — заключил Шавалиев.

Калмыцкий чай получил наибольшее распространение среди народов Калмыкии, Тывы, Бурятии и Алтая. Он отличается тем, что помимо традиционных ингредиентов, в него добавляют молоко и соль, а также в некоторых случаях лавровый лист, мускатный орех, гвоздику и сливочное масло.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане состоялся фестиваль абрикосов. В его рамках прошли конкурсы на самый крупный плод и на скорость раскалывания его косточек.

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