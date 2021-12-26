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Возгорание на несанкционированной свалке близ Махачкалы тушат силами мэрии
Происшествия
Возгорание на несанкционированной свалке близ Махачкалы тушат силами мэрии
ГКУ «Леноблпожспас»  /  пресс-служба

Махачкала, 26 декабря. В пригороде дагестанкой столицы горит несанкционированная свалка для твердых коммунальных отходов. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что с возгоранием в настоящее время пытаются справиться муниципальная коммунальная служба. На месте работают более десяти человек и спецтехника.

«От муниципального бюджетного учреждения «Махачкала — 1» работает 11 человек и девять единиц техники — четыре самосвала, два бульдозера, два погрузчика и водовоз», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Мусорная свалка в пригороде Махачкалы образовалась у села Агачаул из-за бесконтрольного вывоза на эту территорию отходов с близлежащих территорий. На ней периодически возникают возгорания, смог от которых накрывает часть дагестанкой столицы. В административном отношении несанкционированная свалка находится на территории Карабудахкентского района республики.

В июле в минприроды Дагестана сообщали, что все твердые коммунальные отходы, скапливающиеся в городе, будут вывозиться на полигон, который будет организован у села Коркмаскала Кумторкалинского района, примерно в 20 километрах от Махачкалы. Все остальные несанкционированные свалки будут ликвидированы до конца 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане планируется строительство четырех полигонов для твердых коммунальных отходов. Кроме того, намечена организация пяти мусоросортировочных комплексов.

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россия пожар дагестан мусорный полигон несанкционированная свалка
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