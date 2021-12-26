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В Дагестане прогнозируют потерю актуальности IT-разработок на основе зарубежного софта
Экономика
В Дагестане прогнозируют потерю актуальности IT-разработок на основе зарубежного софта
pixabay.com  /  functional asethetics

Махачкала, 26 декабря. Дагестанские бизнесмены заинтересованы в переходе на отечественное программное обеспечение, считает врио руководителя регионального агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурад Абашилов. По его словам, бизнес понимает, что IT-разработки на основе зарубежного софта вскоре могут потерять актуальность.

«Наши предприниматели понимают сколько, оказывается, рисков они взяли на себя, не проработав эти вопросы с той же ассоциацией российских разработчиков IT-софта, потому что те программные решения, которые готовятся на основе иностранного софта, через два-три года могут потерять актуальность», — заявил Абашилов в эфире РГВК «Дагестан», комментируя итоги прошедшего в республике интернет-форума «РИФ. Кавказ».

Он выразил удовлетворение тем, что ведущие IT-разработчики страны приняли участие в форуме. Это позволит местному бизнесу пользоваться более надежными программными продуктами.

«Своевременное подключение этой ассоциации разработчиков дало нашим предпринимателям очень серьезное понимание того, куда дальше двигаться, на какой основе строить свои IT-инструменты, платформу и непосредственно уже сами приложения», — считает глава агентства по предпринимательству.

Ассоциация разработчиков программных продуктов существует с 2009 года и является крупнейшим объединением российских производителей софта. В ее состав входит более 200 компаний.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты дагестанского парламента приняли закон о продлении на очередные два года срока действия преференций для малого бизнеса. Местные индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в определенных сферах, будут освобождены от уплаты налогов до 2024 года.

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россия дагестан бизнес программное обеспечение
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