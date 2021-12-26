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Отсидевший за пособничество террористам дагестанец рассказал, как возил еду боевикам
Происшествия
Отсидевший за пособничество террористам дагестанец рассказал, как возил еду боевикам
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 26 декабря. Житель Дагестана Мамед Алиев, отбывший шестилетнее наказание в колонии за пособничество террористам, заявил, что раскаивается в содеянном. Мужчина заверил, что теперь более обдуманно выбирает себе друзей.

По словам Алиева, он по просьбе друзей покупал и передавал им продукты питания. Когда стало ясно, что они совершают тяжкие преступления, было уже поздно, считает бывший пособник.

«Я помогал им по дружбе, они говорили, что надо помогать людям. Я помогал им с едой, все нужные вещи покупал и отвозил туда, куда говорят. Как я понял, они совершали преступления, но я этого не знал раньше, а когда узнал, было уже поздно», — рассказал Алиев в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что раскаивается в своих действиях. После случившегося он тщательно проверяет любую просьбу даже самых близких друзей.

«Для себя я сделал вывод, что такие вещи больше не совершу, конечно. Прежде чем довериться другу, и на что я иду, буду узнавать это», — заверил мужчина.

Алиев был признан виновным в пособничестве террористам, он снабжал продуктами питания одну из групп незаконных бандформирований, действовавшую на территории Сулейман-Стальского района Дагестана. За это он провел шесть лет в колонии в Коми.

Ранее ФАН сообщал, что отбывающий тюремный срок за убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова боевик Азиз Джамалутдинов раскаивается в содеянном. Он объяснил свои поступки юношеской глупостью и призвал взрослых больше говорить с молодежью о вреде терроризма.

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Все новости / Происшествия / Отсидевший за пособничество террористам дагестанец рассказал, как возил еду боевикам
россия дагестан колония продукты питания пособничество терроризму
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