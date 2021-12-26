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Депутат в Дагестане предложил покатать чиновников на инвалидных колясках
Общество
Депутат в Дагестане предложил покатать чиновников на инвалидных колясках
pixabay.com  / 

Махачкала, 25 декабря. Депутат Народного собрания Дагестана Гасан Османов предложил покатать местных чиновников на инвалидных колясках по улицам республиканской столицы. В беседе с ФАН он заявил, что так они поймут, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, и действительно займутся созданием доступной среды для инвалидов.

«Мне кажется, нужно посадить чиновников в коляски и покатать по Махачкале. Думаю, что это будет справедливо, правильно, честно, если власть встанет на место людей и побудет хотя бы один день в их шкуре», — сказал Османов.

Парламентарий подчеркнул, что не рассматривает абсолютно весь чиновничий аппарат в Дагестане, как людей, равнодушных к проблемам инвалидов. В качестве примера он привел главу республики Сергея Меликова, который, по мнению депутата, уделяет существенное внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, однако части чиновников было бы полезно посмотреть со стороны, создана ли в Махачкале доступная среда.

«Конечно, не все чиновники черствые, но не будет лишним посмотреть на какие-то проблемы под другим углом. Думаю, что в этом случае они пересмотрят многое. Могу сказать, что глава Дагестана видит проблемы инвалидов, видит проблемы с доступной средой. Он смотрит на них с нашей стороны, как человек с большим сердцем», — добавил собеседник ФАН.

Гасан Османов — инвалид второй группы с детским церебральным параличом и поражением опорно-двигательного аппарата. Он получил юридическое образование и активно занимался общественной деятельностью. В сентябре был избран депутатом дагестанского парламента, где стал заместителем председателя комитета по здравоохранению, труду и социальной политике.

Ранее ФАН сообщал, что помощник генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» Абубакар Курбанисмаилов призвал руководство Махачкалы уделять больше внимания инвалидам. При этом сама компания недавно подверглась критике со стороны главы Дагестана за необоснованно начисленный штраф на инвалида-колясочника.

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россия дагестан депутат инвалиды доступная среда
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