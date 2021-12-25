Совет по делам инвалидов в Дагестане за 12 лет собирался всего несколько раз

Махачкала, 25 декабря. Созданный 12 лет назад совет при главе Дагестана по делам инвалидов за время своего существования созывался всего около трех раз. Однако в настоящее время власти республики начали обращать определенное внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья, считает руководитель общественной организации «Молодые инвалиды», заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Хайбула Магомедов.

По его словам, совет по делам инвалидов в республике был создан в 2009 году, однако с тех пор практически не работал. Последнее его заседание состоялось 3 декабря под руководством главы Дагестана Сергея Меликова, и на нем был дан ряд поручений по организации доступной среды для инвалидов.

«Третьего числа был созван совет при главе республики по делам инвалидов. Он был создан в 2009 году и после этого собирался, наверное, раза три. Он существовал где-то, но его не было по факту», — сказал Магомедов в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что после этого заседания в мэрии Махачкалы состоялась встреча с главой города Салманом Дадаевым, где инвалиды смогли озвучить свои предложения по организации доступной среды в столице. По словам Хайбулаева, они нашли поддержку у руководства города, и уже начата работа по подготовке к укладке на тротуаре у нескольких объектов в Махачкале тактильной плитки для незрячих, а также по созданию приложения, которое будет оповещать о местонахождении общественного транспорта.

Ранее ФАН сообщал, что помощник генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» Абубакар Курбанисмаилов призвал руководство Махачкалы уделять больше внимания инвалидам. При этом сама компания недавно подверглась критике со стороны главы Дагестана за необоснованно начисленный штраф на инвалида-колясочника.