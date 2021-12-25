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Дагестанский психолог связала рост числа разводов со стремлением к саморазвитию
Общество
Дагестанский психолог связала рост числа разводов со стремлением к саморазвитию
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Махачкала, 25 декабря. Увеличение числа разводов в Дагестане вызвано, в том числе стремлением людей к саморазвитию, считает психолог Наида Акаева. Человеческие ценности претерпели существенные изменения, объяснила она.

По словам специалиста, в настоящее время психологами выделяется такое расстройство, как невроз саморазвития. Постоянное и даже безудержное стремление стать лучше в чем-то, приводит к невротическим состояниям у человека.

«Ценности очень сильно меняются, и это правда, с которой нам жить. Если лет 20–30 назад ценности были более семейные, связанные с будущим детей, то сейчас, согласно исследованиям, одной из основных ценностей становится самоактуализация и саморазвитие. Когда брак мешает молодым людям, они уходят, люди готовы уйти из брака, лишь бы сохранить свои внутренние личные ценности», — сказала Акаева в эфире РГВК «Дагестан».

За первые пять месяцев 2021 года число разводов в Дагестане выросло более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года. Республика тогда оказалась в тройке регионов по приросту разводов. В целом по России этот показатель побил семилетний рекорд.

Количество разводов в регионе за первые девять месяцев 2021 года превысило показатель всего прошлого года. Органами ЗАГС в республике за это время было зарегистрировано почти шесть тысяч разводов.

Ранее ФАН сообщал, что руководитель отдела просвещения муфтията Дагестана Даниял Умаилов указал на недопустимость расторжения исламского брака путем написания СМС-сообщения. Для развода необходимо на словах подтвердить написанное, объяснил он.

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россия дагестан разводы неврозы саморазвитие
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