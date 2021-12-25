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Более 60 богословов в Дагестане погибли в борьбе с терроризмом
Общество
Более 60 богословов в Дагестане погибли в борьбе с терроризмом
wikipedia.org  /  АбуУбайда / CC BY-SA 3.0

Махачкала, 25 декабря. За годы борьбы с терроризмом в Дагестане от рук боевиков погибли более 60 богословов, представлявших официальное духовенство. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального миннаца.

«Более 60 богословов погибли в Дагестане за годы борьбы с терроризмом, около 20 были ранены», — отметили в ведомстве.

По словам начальника управления по делам религий министерства Расула Гаджиева, официальное духовенство республики стало первой силой, обратившей внимание на распространение в регионе экстремистских идей и людей, их пропагандировавших. Однако чиновниками тогда не были всерьез восприняты предупреждения о пагубности распространения отдельных идеологий.

«Первым, кто начал обращать внимание на опасность экстремистской и террористической идеологии, было официальное духовенство Дагестана. Я помню, как представители ваххабизма заходили к чиновникам, к представителям государственной власти и говорили, что хотят решить свои какие-то вопросы. В это время представители муфтията предупреждали, что у них совсем другие цели и задачи, но чиновник не разбирался и просил оставить его в покое. В конце концов, этими проблемами пришлось заниматься государству», — сказал Гаджиев в эфире ГТРК «Дагестан».

Начиная с середины 90-х годов прошлого века, Дагестан сотрясали террористические акты, в результате которых гибло гражданское население. Отдельно боевики устраивали теракты, направленные против сотрудников правоохранительных органов и представителей официальной линии духовенства. Соответствующие преступления прекратились в регионе несколько лет назад.

Ранее ФАН сообщал, что в 1990-е годы террористами было похищено с целью получения выкупа около 900 жителей Дагестана, которые впоследствии были вывезены на территорию соседней Чечни. Судьба половины из них остается неизвестной.

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