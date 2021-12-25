Два инвестпроекта в Дагестане не реализованы из-за проблем с землей и коронавирусом

Махачкала, 25 декабря. Два крупных инвестора в Дагестане отказались от реализации своих проектов из-за проблем с земельными участками и вызванным пандемией коронавируса спадом в экономике. Власти республики намерены расторгнуть заключенные с ними ранее на особых условиях договоры аренды земли.

Как доложил на итоговом заседании совета при главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата врио руководителя регионального агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурад Абашилов, на данный момент в республике шесть инвестпроектов признаны приоритетными и получили земельные участки в аренду без проведения торгов. Четыре из них в текущем году привлекли более 450 миллионов рублей и создали 176 новых рабочих мест.

Однако реализация двух проектов столкнулась с трудностями — это ООО «Агромит», планировавший строительство мясоперерабатывающего комбината, и ООО управляющая компания «АРС Капитал», намеревавшаяся создать частный индустриальный парк «Уйташ». Их инициаторы вышли из проектов, и теперь республиканские власти планируют расторгнуть с ними арендные договоры.

«В отношении ООО «Агромит» и ООО УК «АРС Капитал» планируется расторжение договоров аренды земельных участков по причине отказа от реализации инвестиционного проекта из-за находящихся на земельном участке объектов культурного наследия и выходе из проекта в связи с введением в 2020 году ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции и спадом в экономике», — приводит слова Абашилова пресс-служба регионального правительства.

Оба проекта были признаны приоритетными в 2019 году. В строительство мясоперерабатывающего комбината на территории инвестплощадки «Уйташ» в городе Каспийске инвестор планировал вложить 402 миллиона рублей и создать 112 рабочих мест. Предполагалось появление убойного цеха мощностью 40 тонн в сутки и выпуск 36 наименований мясной продукции.

Создание частного индустриального парка «Уйташ» на территории одноименной площадки в зоне территории опережающего социально-экономического развития предусматривало инвестиции в объеме около 500 миллионов рублей. Предполагалось, что на площади в 60 тысяч квадратных метров будет сформирован производственный парк для размещения новых промышленных объектов со складами, кампусами для проживания и выставочным залом.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане планируется строительство тепличного комплекса стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Он займет площадь около 60 гектаров.