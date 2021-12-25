Мэрию Махачкалы призвали уделять больше внимания инвалидам

Махачкала, 25 декабря. Помощник генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» Абубакар Курбанисмаилов призвал руководство дагестанской столицы уделять больше внимания инвалидам. Ранее компания подверглась критике со стороны главы республики за необоснованно начисленный штраф на инвалида-колясочника.

По словам Курбанисмаилова, в настоящее время в Махачкале проводится недостаточно мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом ситуация в прошлые годы была иной.

«Я долго работал руководителем одного населенного пункта и проводил очень большую работу с инвалидами, по сей день ее провожу по мере возможности. Работая заместителем главы Советского района, тоже всегда решал вопросы инвалидов. По праздникам мы проводили очень серьезные мероприятия, но сейчас мы их не видим», — сказал представитель компании в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что власти Махачкалы должны уделять больше внимания инвалидам. Средства на это направление можно закладывать в бюджет города, считает Курбанисмаилов.

«Я хотел бы обратиться к руководству Махачкалы, потому что в муниципалитетах, как я сейчас наблюдаю, очень плохо ведется работа с социально незащищенными людьми. Хотелось бы, чтобы они, например, при формировании бюджета города закладывали там что-то для проведения мероприятий, для помощи инвалидам-колясочникам», — предложил он.

В ноябре между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей дагестанской столицы, инвалидом-колясочником Сабриной Алиевой произошел конфликт. В конце месяца суд удовлетворил иск девушки к компании, обязав установить пандус, а также выплатить 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить судебные расходы в размере 8000 рублей. Однако через некоторое время проживающая в доме своего отца Алиева получила документ от ОАО «Махачкалаводоканал», в котором утверждалось, что она обязана выплатить долг за потребленную воду в размере чуть менее 10 000 рублей. Девушка утверждала, что никакой задолженности нет, а приложенный компанией акт о якобы сорванной пломбе на счетчике с подписью ее отца сфабрикован. Позднее в ситуацию вмешался глава Дагестана Сергей Меликов, который на одном из совещаний раскритиковал действия «Махачкалаводоканала», назвав их недопустимыми и постыдными. После этого представители компании, в том числе Курбанисмаилов, извинились перед Алиевой, вскоре у входа в здание организации появился и пандус. Кроме того, заместитель гендиректора предприятия и начальник юридического отдела получили выговоры, также был уволен инспектор.

Ранее ФАН сообщал, что доступностью услуг для инвалидов в организациях социальной сферы в 2020 году остались довольны чуть более половины жителей Дагестана. Власти республики признали, что для людей с ограниченными возможностями в регионе не создана доступная среда.