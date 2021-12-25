Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 14:45
14:45
Армия
«Севмаш» планирует завершить госиспытания подлодки спецназначения «Белгород» в 2022 году
14:44
Происшествия
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5
14:44
Политика
Горбачев указал на правильность решения по сложению полномочий главы СССР
14:39
Происшествия
Водитель Renault и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Подмосковье
14:37
Экономика
Путин и Вучич по телефону обсудили перспективы поставок российского газа в Сербию
14:34
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в тюменской многоэтажке
14:34
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с мотоциклом в Алтайском крае
14:31
Весь мир
Суд Эквадора понизил возраст сексуального согласия до 14 лет
14:26
Общество
Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
14:26
Общество
Открытие станции «Технологический институт-1» в Петербурге перенесли на три месяца
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мэрию Махачкалы призвали уделять больше внимания инвалидам
Общество
Мэрию Махачкалы призвали уделять больше внимания инвалидам
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Махачкала, 25 декабря. Помощник генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» Абубакар Курбанисмаилов призвал руководство дагестанской столицы уделять больше внимания инвалидам. Ранее компания подверглась критике со стороны главы республики за необоснованно начисленный штраф на инвалида-колясочника.

По словам Курбанисмаилова, в настоящее время в Махачкале проводится недостаточно мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом ситуация в прошлые годы была иной.

«Я долго работал руководителем одного населенного пункта и проводил очень большую работу с инвалидами, по сей день ее провожу по мере возможности. Работая заместителем главы Советского района, тоже всегда решал вопросы инвалидов. По праздникам мы проводили очень серьезные мероприятия, но сейчас мы их не видим», — сказал представитель компании в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что власти Махачкалы должны уделять больше внимания инвалидам. Средства на это направление можно закладывать в бюджет города, считает Курбанисмаилов.

«Я хотел бы обратиться к руководству Махачкалы, потому что в муниципалитетах, как я сейчас наблюдаю, очень плохо ведется работа с социально незащищенными людьми. Хотелось бы, чтобы они, например, при формировании бюджета города закладывали там что-то для проведения мероприятий, для помощи инвалидам-колясочникам», — предложил он.

В ноябре между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей дагестанской столицы, инвалидом-колясочником Сабриной Алиевой произошел конфликт. В конце месяца суд удовлетворил иск девушки к компании, обязав установить пандус, а также выплатить 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить судебные расходы в размере 8000 рублей. Однако через некоторое время проживающая в доме своего отца Алиева получила документ от ОАО «Махачкалаводоканал», в котором утверждалось, что она обязана выплатить долг за потребленную воду в размере чуть менее 10 000 рублей. Девушка утверждала, что никакой задолженности нет, а приложенный компанией акт о якобы сорванной пломбе на счетчике с подписью ее отца сфабрикован. Позднее в ситуацию вмешался глава Дагестана Сергей Меликов, который на одном из совещаний раскритиковал действия «Махачкалаводоканала», назвав их недопустимыми и постыдными. После этого представители компании, в том числе Курбанисмаилов, извинились перед Алиевой, вскоре у входа в здание организации появился и пандус. Кроме того, заместитель гендиректора предприятия и начальник юридического отдела получили выговоры, также был уволен инспектор.

Ранее ФАН сообщал, что доступностью услуг для инвалидов в организациях социальной сферы в 2020 году остались довольны чуть более половины жителей Дагестана. Власти республики признали, что для людей с ограниченными возможностями в регионе не создана доступная среда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мэрию Махачкалы призвали уделять больше внимания инвалидам
россия дагестан инвалиды доступная среда махачкалаводоканал
Комментировать