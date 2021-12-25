Дагестанский автор хита Билана рассказал о том, как владельцем песни стал Киркоров

Махачкала, 25 декабря. Дагестанский певец, автор и композитор Аслан Гусейнов рассказал, что в свое время подарил Диме Билану песню «Стань для меня». Однако сейчас композиция принадлежит Филиппу Киркорову, а сам ее автор не получил за нее ничего.

По словам Гусейнова, изначально «Стань для меня» вошла в его первый сольный альбом 2004 года, но не была принята публикой. Настоящим хитом она стала после исполнения Биланом. По просьбе продюсера звезды Юрия Айзеншписа Гусейнов, как он сам утверждает, подарил песню Билану, что было для него честью.

«Когда я исполнил песню «Стань для меня» для своего первого сольного альбома «Падший ангел», она стала проходной, ее никто не понял. Я ее редко пел, но о ней заговорили после того, как ее исполнил Билан. При ныне покойном продюсере Айзеншписе мы договорились, что я ему ее просто подарю. Она была подарена, для меня это было счастье, ведь Билан тогда был на высоте», — рассказал музыкант в эфире РГВК «Дагестан».

В то же время песня очень понравилась другой звезде российской эстрады Филиппу Киркорову. По словам Гусейнова, поп-король успел оформить права на композицию, и сегодня она полностью принадлежит ему. При этом песню долгое время исполнял Билан, а в настоящее время она входит в репертуар артистки Ани Лорак.

«Там была целая история. Когда эту песню услышал Филипп Киркоров, он ее захотел и практически выкупил авторские права. Айзеншпис тогда умер, а Билан ее долго не хотел петь, в итоге правообладателем остался Киркоров. Пока Билан созрел и успел записать песню, Киркоров на бумаге уже владел ею. Филипп у меня спрашивал, подписывал ли я что-то с Айзеншписом или с Биланом, я ответил, что ничего не подписывал. Тогда он сказал, что эта песня его, и он сам разберется. Там была долгая война, но в итоге виноватым оказался я, меня обвинили как сбытчика одного и того же трека двум артистам. Однако они сами по мировому договорились, что Билан какое-то время ее будет исполнять, включит в свой альбом, а потом ей будет распоряжаться Филипп. Сегодня песню официально исполняет Ани Лорак. Все стриминги, все отчисления собирает исключительно один правообладатель — Филипп Киркоров. Ни рубля, ни копейки за эту песню я не видел, я просто морально был удовлетворен тем, что написал», — сказал музыкант из Дагестана.

Аслан Гусейнов начал петь и писать песни в 1990-е годы, когда сочинял музыку и тексты для различных дагестанских артистов. Позднее он написал песни для Жасмин, Иракли, Зары, Насти Задорожной, Рады Рай и других исполнителей. Композиция «Беги» в исполнении Задорожной стала саундтреком к фильму «Любовь в большом городе — 2».

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