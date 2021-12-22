ФАН публикует видео с места взрыва газа в Дагестане

Махачкала, 22 декабря. ФАН публикует видео с места взрыва газа в одном из многоквартирных домов дагестанского Каспийска. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как уточнили ФАН в региональном МЧС, хлопок произошел на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Кавказская. Возгорания на месте происшествия не было. Пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале.

«Разрушений нет, выбиты окна и дверь. На месте работают психологи главного управления МЧС России по Дагестану», — отметили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в результате взрыва бытового газа в дагестанском селе Бабаюрт пострадали два человека. Они также были госпитализированы.