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Отопление в домах дагестанского Кизилюрта восстановлено после суточного перерыва
Происшествия
Отопление в домах дагестанского Кизилюрта восстановлено после суточного перерыва
ФБА «Экономика сегодня»

Махачкала, 22 декабря. В дома жителей дагестанского Кизилюрта подали тепло и горячую воду после суточного перерыва. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе госжилинспекции республики.

В ведомстве отметили, что отопление в домах горожан отсутствовало с вечера вторника из-за ремонтных работ на котельной. В настоящее время они завершены и теплоснабжение в Кизилюрте восстановлено.

«По нашим данным, вчера после пяти вечера отключали котлы в связи с работами. В данный момент все работает в штатном режиме», — рассказали в инспекции.

В прошлом месяце в минэнерго Дагестана сообщали, что с начала отопительного сезона 39 домов в Кизилюрте, два дома в Избербаше и один в Южно-Сухокумске оставались без тепла в силу разных причин — от ветхости сетей до отсутствия договоров на поставки газа. Во второй половине ноября во все эти дома подали отопление.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены обеспечить населенные пункты республики автономным отоплением. Работы планируется начать с трех наиболее проблемных в этом плане городов — Хасавюрта, Кизилюрта и Дагестанских Огней.

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россия дагестан отопление горячая вода кизилюрт
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