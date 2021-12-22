Представитель муфтията Дагестана оценил возможность развода через СМС-сообщение

Махачкала, 22 декабря. Исламский брак не может быть расторгнут путем одного только написания соответствующих слов в СМС-сообщении. Для развода необходимо на словах подтвердить написанное, объяснил руководитель отдела просвещения муфтията Дагестана Даниял Умаилов.

По его словам, важным условием при расторжении никаха (мусульманского брака) является то, что мужчина должен именно произнести слова о принятом им решении развестись с женой. Если же он отразил их, например, в СМС-сообщении, то он все равно должен подтвердить написанное.

«Для того чтобы нарушить брачный договор, не нужны свидетели или сама жена. Если человек намеренно говорит слова развода, то никах считается расторгнутым. Если же было написано сообщение, то необходимо подтверждение от его автора о том, соответствовало ли его намерение тому, что он написал», — пояснил Умаилов в эфире РГВК «Дагестан».

При этом представитель муфтията подчеркнул, что вопросы развода необходимо решать с участием религиозных деятелей. Он призвал не произносить слова о расторжении брака в состоянии ярости или гнева.

«Некоторые люди через СМС-сообщения или директ Instagram хотят решить вопрос развода. Нужно понимать, что так этот вопрос не решается», — добавил Умаилов.

Развод в исламе называется словом «таляк». Право о нем объявить имеет муж или шариатский судья по просьбе жены. При этом дающий развод супруге мужчина должен быть вменяемым и разводиться без принуждения. Эта процедура имеет множество нюансов, за пояснением которых мусульмане, как правило, обращаются к имамам мечетей.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанский юрист Руслан Магомедов предложил приравнять на законодательном уровне мусульманские браки к светским. По его словам, эта мера позволит избежать множества проблем, с которыми сталкиваются мусульмане в семейной жизни и при разводах.