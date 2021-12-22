Число заявлений о банкротстве предприятий в Дагестане выросло в два раза

Махачкала, 22 декабря. За неполный год число заявлений о признании банкротами юридических лиц в Дагестане возросло в 2,1 раза. Об этом ФАН сообщили в арбитражном суде республики.

«За 11 месяцев 2021 года в суд поступило 1314 заявлений о признании должника несостоятельным. Из них: 901 заявление о признании банкротом физического лица, 318 — юридического лица, 95 — индивидуального предпринимателя», — отметили в пресс-службе суда.

Там добавили, что если в текущем году от предпринимателей и компаний поступило 413 заявлений о банкротстве, то за весь прошлый год арбитражный суд республики рассмотрел всего 196 таких дел. Таким образом, за год число соответствующих обращений выросло в 2,1 раза.

Ранее ФАН сообщал, что за девять месяцев 2021 года около 700 жителей Дагестана обратились в суд с заявлением о признании их банкротами. За неполные два года число таких заявлений в регионе выросло почти в 2,5 раза.