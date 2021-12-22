Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 15:03
15:01
Происшествия
Часть моста через Северо-Крымский канал рухнула под Джанкоем
15:01
Наука
Ученые из Университета Кардиффа допустили существование жизни в облаках Венеры
15:01
Происшествия
МВД возбудило уголовное дело после поджога гипермаркета «Лента» в Томске
14:58
Общество
В «Украинской общине Крыма» рассказали, что украинцы чувствуют себя благополучно в России
14:57
Экономика
Песков заявил об отсутствии единого мнения по индексации выплат работающим пенсионерам
14:57
Экономика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
14:52
Происшествия
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
14:52
Весь мир
Президентский совет Ливии объявил о примирении с вооруженными группами
14:51
Экономика
Пенсионеры гарантированно сохранят 14 тысяч рублей в случае списания долгов
14:51
Общество
Роспотребнадзор сообщил о завершении работы по изучению омикрон-штамма COVID-19 в ЮАР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Число заявлений о банкротстве предприятий в Дагестане выросло в два раза
Экономика
Число заявлений о банкротстве предприятий в Дагестане выросло в два раза
freepik.com  /  drobotdean

Махачкала, 22 декабря. За неполный год число заявлений о признании банкротами юридических лиц в Дагестане возросло в 2,1 раза. Об этом ФАН сообщили в арбитражном суде республики.

«За 11 месяцев 2021 года в суд поступило 1314 заявлений о признании должника несостоятельным. Из них: 901 заявление о признании банкротом физического лица, 318 — юридического лица, 95 — индивидуального предпринимателя», — отметили в пресс-службе суда.

Там добавили, что если в текущем году от предпринимателей и компаний поступило 413 заявлений о банкротстве, то за весь прошлый год арбитражный суд республики рассмотрел всего 196 таких дел. Таким образом, за год число соответствующих обращений выросло в 2,1 раза.

Ранее ФАН сообщал, что за девять месяцев 2021 года около 700 жителей Дагестана обратились в суд с заявлением о признании их банкротами. За неполные два года число таких заявлений в регионе выросло почти в 2,5 раза.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Число заявлений о банкротстве предприятий в Дагестане выросло в два раза
россия дагестан банкротство
Комментировать