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Дагестанский футбольный тренер раскритиковал новые требования к клубам во второй лиге
Спорт
Дагестанский футбольный тренер раскритиковал новые требования к клубам во второй лиге
pixabay.com  / 

Махачкала, 22 декабря. Дагестанский футбольный тренер Анзур Садиров раскритиковал новые требования к клубам второй Футбольной национальной лиги (ФНЛ II). Изменения существенно повысили затраты, что может стать критическим для некоторых команд, считает он.

«В наше время содержать команду, даже во второй лиге, это большие затраты. То, что сейчас происходит, как ужесточились требования, я немного не понимаю, чего они хотят в этом плане. Богатых сделать богатыми, а бедных вообще убрать? Не знаю», — сказал в эфире РГВК «Дагестан» Садиров, ранее возглавлявший махачкалинский клуб «Легион Динамо», а ныне работающий помощником главного тренера «Биолога-Новокубанск».

Специалист не уточнил, о каких именно новых требованиях идет речь, но ранее старший тренер «Легиона Динамо» Ахмад Магомедкамилов заявлял о значительном росте затрат клубов ФНЛ II на судейские расходы в текущем сезоне. Он объяснил, что каждый клуб обязан нести расходы на переезд, размещение и питание судьи, который прибывает на домашний матч команды. По словам Магомедкамилова, до нынешнего сезона махачкалинский клуб тратил на один приезд судьи около 60 тысяч рублей.

С нового сезона формат финансового обеспечения приезда судей изменился. Теперь клуб обязан вносить в ФНЛ II определенную сумму, и уже сама лига решает все вопросы с поездками и размещением судей в городах страны. По словам наставника «Легиона Динамо», эти изменения приведут к тому, что расходы махачкалинского клуба на судей возрастут втрое и составят около 170 тысяч рублей за каждый приезд.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанский футбольный арбитр Руслан Гереев заявил о давлении, которое оказывало на него начальство 16 лет назад. Он рассказал, что с него требовали обеспечить необходимый результат для одной из команд в конкретном матче.

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россия дагестан фнл биолог легион динамо новые требования
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