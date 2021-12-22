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Арбитражный суд Дагестана год не может найти новых судей
Общество
Арбитражный суд Дагестана год не может найти новых судей
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Махачкала, 22 декабря. Арбитражный суд Дагестана в течение года не может восполнить нехватку четырех судей. С конца 2020 года было объявлено 11 конкурсов на замещение вакантных должностей.

«У нас сегодня четыре вакансии судей, 11 раз с конца прошлого года объявлялись конкурсы на должности, столько же раз были заседания квалификационной коллегии. Четверо были рекомендованы на должности, но в последующем возникали проблемы», — рассказал в эфире ГТРК «Дагестана» председатель арбитражного суда республики Магомед Исаев.

Он объяснил, что рекомендованные кандидаты соответствовали всем необходимым требованиям. Проблемы возникли при проверке их родственников.

«При назначении проверяется не только сам кандидат, но и его родители, братья, сестры, супруг или супруга. В последующем выявляются какие-то факты, которые не позволяют этому достойному кандидату (если рассматривать его отдельно от всех родственников) пройти дальше. Или эти кандидаты отзывают свои заявления на эту должность», — уточнил председатель суда.

При этом, как отметил Исаев, нагрузка на судей арбитражного суда постоянно растет. Так, по его словам, в текущем году каждый судья рассматривает ежемесячно в среднем 110 дел, в то время как в прошлом году рассматривал 77, а в 2015 году — всего 45.

Ранее ФАН сообщал, что в неформальном секторе экономики в Дагестане работает более 537 тысяч человек. Это число превышает количество официально трудоустроенных жителей республики.

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россия дагестан судья трудоустройство арбитражный суд
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