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Психотерапевт из Дагестана предупредила о рисках психических расстройств при сбросе веса
Общество
Психотерапевт из Дагестана предупредила о рисках психических расстройств при сбросе веса
pixabay.com  /  mojzagrebinfo

Махачкала, 21 декабря. Желание резко сбросить лишние килограммы может привести к развитию психических расстройств. Человек может столкнуться с компульсивным перееданием или даже булимией, предупредила дагестанский психотерапевт Рекуят Нурмагомедова.

«Существует категория людей, которые хотят резко похудеть, хотя всю жизнь употребляли сладкое, и теперь они, например, месяц себя сдерживают. У них может в любой момент произойти срыв, все может перейти в компульсивное переедание, когда человек, спрятавшись от всех, будет поедать кондитерские изделия. Потом у него будет появляться ненависть к себе, и начнется проблема такого плана как булимия, то есть он будет есть и насильственно вызывать рвоту», — рассказала Нурмагомедова.

При компульсивном переедании человек периодически начинает поедать большие объемы пищи с чувством утраты контроля над собой. Психическое расстройство булимия проявляется в виде таких же частых приступов переедания, но во время которых человек не ощущает ни вкуса, ни сытости. После такого срыва приходит чувство раскаяния, и человек пытается очистить организм от лишнего.

Ранее ФАН сообщал, что Рекуят Нурмагомедова считает как минимум каждого шестого человека в той или иной степени страдающим психическими расстройствами. Психотерапевт из Дагестана полагает, что душевно больные люди встречаются гораздо чаще, чем принято считать.

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россия дагестан похудение булимия психотерапевт компульсивное переедание
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