Футбольный тренер из Дагестана Садиров негативно оценил уход Мусаева из «Краснодара»

Махачкала, 21 декабря. Уход в апреле с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева отрицательно сказался на игре команды, считает тренер из Дагестана Анзур Садиров. Кубанский клуб потерял свою изюминку, считает специалист.

«Я думаю, что чуть-чуть свою изюминку потеряла команда «Краснодар» с уходом Мусаева. У нее был свой почерк. Да, она могла пропустить, но на нее было приятно смотреть, на нее шли люди», — сказал в эфире РГВК «Дагестан» Садиров, ранее возглавлявший клуб из Махачкалы «Легион Динамо», а ныне работающий помощником главного тренера команды «Биолога-Новокубанск» из Краснодарского края.

Мурад Мусаев начинал свою тренерскую карьеру, работая с молодежными и юношескими составами «Краснодара», с которыми добился значимых успехов. Также он три матча возглавил юношескую сборную России и не проиграл с ними ни одной игры.

Весной 2018 года Мусаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Краснодара», но позднее из-за отсутствия лицензии, позволяющей тренировать клубы Премьер-лиги, стал числиться старшим тренером коллектива. Под руководством Мусаева «Краснодар» дважды занимал третье место в розыгрыше чемпионата России 2018-2019 годов и доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

С июня 2020 года Мусаев был официально назначен главным тренером «Краснодара». Этот пост он покинул в апреле 2021 года после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5. В конце октября Мусаев возглавил азербайджанский клуб «Сабах».

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