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Более 15 человек в Дагестане получили тюремные сроки по статьям о коррупции
Происшествия
Более 15 человек в Дагестане получили тюремные сроки по статьям о коррупции
Global Look Press  /  Alexander Farnsworth / picture alliance

Махачкала, 21 декабря. В 2021 году в Дагестане более 15 человек получили реальные сроки за совершенные коррупционные преступления. Всего в республике с января по ноябрь было выявлено около 700 преступлений соответствующей направленности.

«За 11 месяцев текущего года выявлено более 700 преступлений коррупционной направленности. Примерно треть из них — преступления о взяточничестве, еще треть связаны с хищениями бюджетных средств — это  различные формы мошенничества, присвоения, растраты. Оставшаяся треть преступления связана со злоупотреблениями должностными полномочиями, служебными подлогами», — рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Дагестана Камиль Малачилаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Он уточнил, что по указанным преступлениям в регионе осуждено порядка 200 человек, 15 из которых приговорены к реальному лишению свободы. Как правило, самому суровому наказанию подвергаются коррупционеры, получившие крупные взятки или растратившие значительное государственное имущество.

«Около 200 человек осуждено за совершение коррупционных преступлений, более 15 человек — к реальным срокам лишения свободы. Судебная практика исходит из того, что в основном реальные сроки даются за статьи о получении взятки и хищение бюджетных средств в крупных и особо крупных размерах, а также за злоупотребление должностными полномочиями, которые причинили значительный ущерб государству», — добавил Малачилаев.

Ранее ФАН сообщал, что за первую половину 2021 года в Дагестане к уголовной ответственности по статьям о коррупции было привлечено 20 человек с особым правовым статусом. Четверо из них возглавляют муниципалитеты, семь являются местными депутатами, трое — судьями.

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Все новости / Происшествия / Более 15 человек в Дагестане получили тюремные сроки по статьям о коррупции
россия коррупция дагестан тюрьма
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