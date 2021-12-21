Дагестанский юрист предложил законодательно приравнять исламский брак к светскому

Махачкала, 21 декабря. Юрист из Дагестана Руслан Магомедов предложил приравнять на законодательном уровне мусульманские браки к светским, которые регистрируются в органах ЗАГСа. По его словам, эта мера позволит избежать множества проблем, с которыми сталкиваются мусульмане в семейной жизни и при разводах.

По словам Магомедова, соответствующие изменения можно внести в семейное законодательство. Однако перед этим необходимо строго регламентировать процедуру заключения никаха — мусульманского брака. Юрист считает, что бракосочетания должно проводиться с соблюдением всех норм ислама и с последующей выдачей документа установленного образца. После внесения изменений в семейное законодательство, предполагается, что этот документ будет иметь такую же юридическую силу, как свидетельство о регистрации брака, выдаваемое органами ЗАГСа. Таким образом, все права супругов и их детей, предусмотренные российскими законами, будут защищены.

«Семейное законодательство находится в совместном ведении федерального центра и субъектов Российской Федерации. Это значит, что регион имеет право вносить в него какие-то поправки. Мы, как республика в основном с мусульманским населением, могли бы при наличии четкого регламента заключения никаха приравнять его к официальному браку. Тогда не было бы никаких проблем», — сказал Магомедов в эфире РГВК «Дагестан».

Юрист напомнил, что в настоящее время никах регламентируется исключительно исламским семейным правом, и заключенный таким образом брак не имеет юридической силы перед действующим российским законодательством. Иными словами, такие пары не считаются официально женатыми, и часто у них возникают проблемы с получением, например, мер государственной поддержки, связанных с семьями и детьми.

Ранее ФАН сообщал, что количество разводов в Дагестане за первые девять месяцев 2021 года превысило показатель всего 2020 года. В республике органами ЗАГСа с января по август было зарегистрировано почти шесть тысяч разводов.