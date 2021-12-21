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Главный архитектор Дагестана назвал правила застройки Махачкалы невнятными и размытыми
Общество
Главный архитектор Дагестана назвал правила застройки Махачкалы невнятными и размытыми
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 21 декабря. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов считает, что во многом возведение различных строений в столице республики проходит с грубыми нарушениями из-за несовершенства нормативной базы городской администрации. Правила землепользования и застройки Махачкалы он назвал невнятными и размытыми.

По словам Гусейнова, незаконное строительство не всегда означает, что какое-либо лицо явилось на определенный участок земли и без правоустанавливающих документов начало возводить на нем строение. Власти осуществляют строгий земельный контроль, и поэтому самовольно построить объект не так просто, уверен главный архитектор республики. Он пояснил, что часто застройщик имеет разрешение на возведение того или иного объекта в Махачкале, но ввиду несовершенства законодательной базы города человек получает возможность строить все, что захочет.

«Есть земельный участок, выданный человеку на строительство индивидуального жилого дома в шесть соток. Плотность застройки на этом участке определена правилами землепользования и застройки города, но они настолько размытые, серые, невнятные, что человек может все эти шесть соток застроить», — заявил Гусейнов в эфире ГТРК «Дагестан».

В качестве примера он привел предписание махачкалинским властям по факту выдачи разрешения на строительство в центре города одноэтажного здания с лифтом. По мнению главного архитектора, подобные факты и порождают строительный хаос в столице региона.

«Выдают разрешение на строительство одноэтажного строения на улице Ярагского. В приложенном проекте мы видим лифт, но мы же понимаем, что в одноэтажном здании не нужен лифт. В этом случае не должно выдаваться разрешение на строительство, иначе мы закладываем мину замедленного действия — появятся второй и третий незаконные этажи», — сказал Гусейнов.

В начале декабря стало известно, что за последние два месяца власти Махачкалы снесли 18 строящихся многоквартирных домов. Все они возводились с грубыми нарушениями, без правоустанавливающей документации и были признаны судом объектами самовольного строительства. Всего администрация дагестанской столицы выявила 95 подобных строений.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ввели в гражданский оборот 88 многоквартирных домов, возведенных ранее с нарушениями градостроительных норм. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по вопросам самовольно построенных объектов.

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россия дагестан незаконная застройка правила застройки
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