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Восемь детей за два года получили лечение от спинальной мышечной атрофии в Дагестане
Общество
Восемь детей за два года получили лечение от спинальной мышечной атрофии в Дагестане
pixabay.com  / 

Махачкала, 21 декабря. В Республиканском центре охраны нервно-психического здоровья детей и подростков в Дагестане за два года лечение от спинальной мышечной атрофии (СМА) получили восемь детей. Всем им вводился дорогостоящий препарат «Спинраза».

По словам заведующей психоневрологическим отделением центра Кахай Рамазановой, лечение проводится по программе обязательного медицинского страхования. У всех восьми детей наблюдается улучшение самочувствия.

«В нашем центре с 2020 года проводят интратекальное введение «Спинразы». У нас в прошлом году его получили двое детей, в этом году — шесть детей. На фоне проведенной терапии, конечно, отмечается положительная динамика: ребенок стал лучше подниматься по лестнице, в положении лежа он поднимает ноги, не падает при ходьбе, может кататься на велосипеде», — рассказала врач в эфире РГВК «Дагестан».

Спинальная мышечная атрофия — тяжелое генетическое нервно-мышечное заболевание. В ходе его развития человек лишается возможности двигаться, глотать и даже дышать. При регулярной терапии «Спинраза» приостанавливает развитие заболевания и стабилизирует состояние больного, однако инъекции препаратом необходимо делать на протяжении всей жизни с интервалом раз в четыре месяца.

В 2020 году правительство России включило «Спинразу» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ее стоимость составляет около восьми миллионов рублей за одну инъекцию.

Ранее ФАН сообщал, что СМА также лечится препаратом «Золгенсма». Он является самым дорогим лекарством в мире и стоит около двух миллионов долларов.

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россия дагестан спинраза спинальная мышечная атрофия
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