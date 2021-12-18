Коронавирус привел к возникновению инфарктов и тромбозов у молодых дагестанцев

Махачкала, 18 декабря. В Дагестане резко увеличилось число инфарктов, тромбозов и сердечно-сосудистых патологий среди молодого населения. Врачи Городской клинической больницы №1 в столице республики связывают это с влиянием коронавирусной инфекции.

По словам заместителя главного врача лечебного учреждения Лайлы Гаджиевой, распространение COVID-19 привело к росту сердечно-сосудистых патологий во всем мире. Во многом это вызвано чрезмерным употреблением людьми лекарственных препаратов, разжижающих кровь, когда инфицированные в панике начинают принимать антикоагулянты без назначения врача.

«Очень часто наблюдаются тромбозы и тромбоэмболии, кровотечения на фоне бесконтрольного приема антикоагулянтов. Также это гипертонические кризы, которые заканчиваются инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения», — констатировала специалист в эфире ГТРК «Дагестан».

Гаджиева заявила об увеличении пациентов с такими диагнозами в клинической больнице Махачкалы, причем поступают люди в молодом возрасте. Имеются случаи инфарктов у 25-летних жителей республики.

«Если раньше это фиксировалось у людей старше 60 лет, то сейчас инфаркты миокарда, сосудистые расстройства, острые нарушения мозгового кровообращения резко помолодели. Мы стали часто отмечать в достаточно молодом возрасте тромбоэмболию легочной артерии, образование тромбозов вен нижних конечностей, яремных вен. Сейчас сердечно-сосудистые заболевания, и это можно с точностью сказать, помолодели. Очень много инфарктов в молодом возрасте — вплоть до 25–27 лет. Раньше такого не было», — отметила врач.

Ранее ФАН сообщал, что у дагестанцев в три раза чаще возникают сердечно-сосудистые осложнения, вызванные коронавирусом, чем у представителей других народов России. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета.