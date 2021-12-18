Минсельхоз Дагестана заявил, что в регионе самые низкие цены на продукты в стране

Махачкала, 18 декабря. Цены на продовольственные товары в Дагестане остаются самыми низкими в стране. Об этом на прошедшей в столице республики ярмарке заявил глава регионального минсельхозпрода Баттал Батталов, сообщили ФАН в ведомстве.

По данным пресс-службы министерства, Батталов отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к росту инфляции по всему миру и затронул северокавказскую республику. Однако благодаря поддержке, оказываемой сельхозпроизводителям федеральными властями, цены на продукты питания в республике удается держать на сравнительно низком уровне.

«Мы рассматриваем ярмарки, как один из рычагов, который позволяет удерживать цены на продовольствие. Кризисные явления наблюдаются во всем мире, но в Дагестане самые низкие цены на продукты питания в стране. Большую помощь нам оказывает министерство сельского хозяйства России, выделяя средства на господдержку по всем направлениям», — цитирует главу аграрного ведомства пресс-служба.

По данным дагестанстата, в ноябре средняя стоимость килограмма говядины в республике составляла 440 рублей, баранины — 428 рублей, курицы — 203 рубля. Килограмм подсолнечного масла продавался за 155 рублей, сахара –— 57 рублей, гречки — 104 рубля, макарон — 98 рублей, картофеля — 50 рублей, моркови — 43 рубля, помидоров — 140 рублей, яблок — 75 рублей. Как отмечает пресс-служба регионального минсельхозпрода, на прошедшей ярмарке килограмм говядины или баранины можно было приобрести за 300-320 рублей.

В сентябре стало известно о незначительном подорожании хлеба в Дагестане. Тогда в аграрном ведомстве отмечали, что цены на хлеб в республике не повышались в течение восьми лет, несмотря на рост себестоимости его производства.

Ранее ФАН сообщал, что цены на хлеб в Дагестане являются самыми низкими в России. Существенную роль в сдерживании роста его стоимости власти объясняли государственной поддержкой отрасли.