Каспийская флотилия получила гидрографический катер с джойстиковым управлением

Махачкала, 18 декабря. Базирующаяся в Дагестане Каспийская флотилия получила новый гидрографический катер для проведения высокоточной съемки рельефа морского дна. Современное судно оснащено системой джойстикового управления, позволяющего более детально обследовать отдельные участки.

Ранее катер успешно прошел все необходимые испытания, в том числе в акватории Каспийского моря. Он назван в честь контр-адмирала Николая Ивашинцова, который в XIX веке составил гидрографический отчет о Каспии.

«В пункте базирования Каспийской флотилии состоялась церемония торжественного подъема флага гидрографической службы ВМФ РФ на большом гидрографическом катере «Николай Ивашинцов». Катер официально вошел в состав Каспийской флотилии», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Судно будет производить высокоточную съемку рельефа дна для поддержания навигационных морских карт. Оно оборудовано современным гидрографическим комплексом с эхолотами, гидролокатором, мареографом и системой высокоточного определения координат, а также специальным джойстиковым управлением.

function.mil.ru / Минобороны России

«На этом катере применена система джойстикового управления. При выполнении гидрографического исследования конкретного места, если нам нужно обследовать что-то более точно, он может двигаться в заданной точке на десять метров влево, вправо, вперед или назад при благоприятных погодных условиях», — уточнил капитан катера, слова которого передает РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что Каспийская флотилия получила пограничный сторожевой корабль, получивший имя дагестанского поэта Расула Гамзатова. Церемония торжественного поднятия флага на нем прошла с участием дочери литератора Салихат Гамзатовой.