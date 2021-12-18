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Почти 400 жалоб на необоснованные начисления за коммуналку подали дагестанцы
Общество
Почти 400 жалоб на необоснованные начисления за коммуналку подали дагестанцы
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Махачкала, 18 декабря. Госжилинспекция Дагестана с начала года получила почти 400 жалоб от жителей республики на необоснованные начисления за жилищно-коммунальные услуги. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что всего в 2021 году в инспекцию поступило более пяти тысяч обращений на различные темы. Более 150 человек пожаловались на выставленные счета за газ, около 100 — на электричество.

«С начала года поступило 5432 обращения. Из них 387 касаются необоснованных начислений. Самое большое количество обращений по начислениям по газу — 168, по начислениям за электроэнергию — 88, за холодную воду — 20, остальные — за водоотведение, горячую воду, вывоз твердых бытовых отходов и другое», — отметили в пресс-службе надзорного органа.

По данным дагестанского центра управления регионом (ЦУР), вопросы оказания жилищно-коммунальных услуг остаются самыми актуальными среди жителей республики. На состоявшемся в начале недели совещании у главы Дагестана Сергея Меликова руководитель ЦУР Магомедсултан Абдуралимов отмечал, что основная масса из трех тысяч обращений, поступивших в центр от граждан за две недели, была связана с отсутствием электричества и воды.

Ранее ФАН сообщал, что жители более чем 40 многоквартирных домов в Дагестане испытывали проблемы с теплоснабжением. Они получили отопление только во второй половине ноября.

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