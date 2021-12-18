Число незарегистрированных работников в Дагестане превышает количество официально занятых

Махачкала, 18 декабря. Трудоустройство граждан без официального оформления отношений с работодателем остается проблемой для Дагестана. В неформальном секторе экономики в республике работает более 537 тысяч человек, сообщили ФАН в региональном минтруде.

По данным ведомства, это число превышает количество официально работающих дагестанцев. В целом около трети жителей республики заняты в «теневом секторе».

«Есть официальная оценка органов статистики, согласно которой в 2020 году численность работников неформального сектора экономики в Дагестане составляла свыше 537 тысяч человек. Это почти 30% трудоспособного населения региона и больше, чем официально занятых — 491,7 тысячи человек», — отметили в минтруде.

Там уточнили, что выплата черной заработной платы распространена, как правило, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Большая часть из них занята в сфере торговли, строительства, сельского хозяйства, транспорта и оказания бытовых услуг.

Ранее ФАН сообщал, что работодатели в Дагестане получают по 17 тысяч рублей за каждого принятого на работу подростка со сложным поведением. Всего по программе стимулирования предпринимателей с начала 2021 года в республике трудоустроено более 900 безработных.