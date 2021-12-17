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Дагестанский юрист выступила против уголовного наказания для неплательщиков алиментов
Общество
Дагестанский юрист выступила против уголовного наказания для неплательщиков алиментов
stocksnap.io  / 

Махачкала, 17 декабря. Адвокат из Дагестана Майя Ильясова считает уголовную ответственность неэффективной мерой наказания для злостных неплательщиков по алиментам. Тюремное заключение ломает жизнь человека, но не гарантирует выплат его детям, полагает юрист.

«Неплательщики привлекаются к уголовной ответственности, но я думаю, что это очень малоэффективная мера. Тот, кто не платит, все равно не заплатит, но его жизнь становится ничтожной. Да и к детям он уже не подойдет, так как будет думать, как решить свои проблемы», — сказала Ильясова в эфире РГВК «Дагестан».

По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, на исполнении в ведомстве находится около 7,6 тысячи производств о взыскании алиментов. Более 500 человек в республике привлечены к уголовной ответственности за неисполнение обязательств по алиментам. Шесть злостных неплательщиков в 2020 году получили реальные тюремные сроки от трех месяцев до полугода.

Ранее ФАН сообщал, что психолог из Дагестана Раисат Сагидова объяснила причины неисполнения мужчинами обязательств по алиментам. Она считает, что это происходит из-за неприятия этого процесса на психологическом уровне, так как человеку сложно отдать деньги и не получить ничего взамен.

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Все новости / Общество / Дагестанский юрист выступила против уголовного наказания для неплательщиков алиментов
россия дагестан уголовное дело алименты тюремное заключение
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