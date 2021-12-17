Общественный совет Дагестана обвинил независимые СМИ в падении эффективности госизданий

Махачкала, 17 декабря. Региональные государственные средства массовой информации (СМИ) в Дагестане потеряли эффективность. Это связано с распространением в республике независимых СМИ и IT-технологий, считают члены общественной палаты Дагестана.

В ходе итогового заседания совета общественной палаты ее председатель Абдулмумин Ибрагимов напомнил, что вопросы эффективности работы республиканских СМИ неоднократно обсуждались, однако ситуация в лучшую сторону не меняется. По его словам, местные издания уже не обеспечивают связь между обществом и властью, причиной чему стало распространение других независимых СМИ и социальных сетей.

«В ходе обсуждения на заседании совета общественной палаты было отмечено, что государственные СМИ, некогда являвшиеся эффективным инструментом, обеспечивающим обратную связь между обществом и властью, и важным звеном в формировании общественного мнения в республике, в последнее время несколько снизили свою роль. Отчасти причина здесь в развитии независимых СМИ, IT-технологий и в массовом распространении информации в гаджетах», — сказал Ибрагимов на заседании совета, трансляцию которого вел телеканал ГТРК «Дагестан».

Он добавил, что общественная палата обратится за разъяснениями о складывающейся ситуации в изданиях. Более детально проблемы СМИ планируется обсудить в апреле будущего года, отметил глава палаты.

Ранее ФАН сообщал, что заместитель министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова выступила за запрет на упоминание в СМИ национальности человека, подозреваемого в совершении преступления. Она заявила, что это формирует у общества негативный образ целого этноса.