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Бизнесмен из Дагестана заявил, что майнинг криптовалют подрывает сущность государства
Экономика
Бизнесмен из Дагестана заявил, что майнинг криптовалют подрывает сущность государства
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 17 декабря. Бесконтрольный майнинг криптовалюты подрывает сущность государства и крайне негативно сказывается на национальной экономике любой страны. Такое мнение выразил экономист и предприниматель из Дагестана Мурад Алискеров.

По его словам, природа денег в ближайшее время неизбежно станет цифровой. На смену бумажным валютам придут цифровые, как например, цифровой юань в Китае, однако эта сфера будет регламентироваться государством.

Алискров уверен, что бесконтрольная добыча криптовалюты представляет собой производство денежной массы фактически любым человеком. Уже этот факт подрывает сущность любого государства.

«Я убежден в том, что ситуация, при которой каждый желающий ставит у себя ферму и начинает эмитировать деньги, фактически подрывает институциональную сущность государства. Это против законов экономики», — заявил экономист в эфире РГВК «Дагестан».

Он обратил внимание на то, что так называемый майнер ничего не производит и поэтому не может считаться предпринимателем. Он пользуется тем, что государство пока не выработало законодательную базу для рынка криптовалюты.

«Такой человек не производит ничего, не оказывает услуги, не становится на учет в налоговых органах. Он просто создает денежную массу, он не является предпринимателем. Этот человек пользуется несовершенством законодательства», — считает Алискеров.

В ноябре стало известно, что только в текущем году энергетики Дагестана выявили 19 фактов незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами на территории республики. Нанесенный действиями нарушителей ущерб оценивался почти в 100 миллионов рублей.

О широком распространении майнинга в Дагестане ФАН также рассказывала риелтор из Махачкалы Луиза Исаева. По ее словам, на рынке недвижимости республики в настоящее время наблюдается небольшое затишье, которое может быть вызвано перетоком капитала из этого сектора в майнинг криптовалют.

Ранее ФАН сообщал, что силовики в Дагестане выявили факт незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермой в Унцукульском районе республики. Ежемесячный ущерб от нее мог составлять примерно миллион рублей.

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Все новости / Экономика / Бизнесмен из Дагестана заявил, что майнинг криптовалют подрывает сущность государства
россия дагестан криптовалюта биткоин майнинг-ферма
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