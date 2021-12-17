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В Дагестане ввели систему самообложения граждан
Общество
В Дагестане ввели систему самообложения граждан
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 17 декабря. В Дагестане введена система самообложения граждан, по которой они смогут собирать и расходовать средства на различные нужды. Соответствующий закон подписал глава республики Сергей Меликов.

Документом внесены изменения в региональный закон об организации местного самоуправления. Он дополнен статьей, разрешающей жителям микрорайонов, многоквартирных домов и других небольших территорий проводить сходы по вопросам самообложения.

«На части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, муниципального округа, городского округа, может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта», — говорится в тексте закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие сходы могут проводиться гражданами, проживающими в микрорайонах, на территории нескольких многоквартирных или частных домов. При этом на указанной территории должны проживать не менее десяти граждан, обладающих избирательным правом.

Самообложение представляет собой разовые платежи граждан, направленные на решение конкретных вопросов местного значения. От налогов оно отличается добровольным характером.

На территории России впервые подобная практика начала применяться в Татарстане в 2013 году. Там на каждый собранный жителями рубль из республиканского бюджета выделяется еще четыре рубля. Как правило, собранные средства направляются на благоустройство территорий и ремонт различных объектов.

Ранее ФАН сообщал, что в ближайшие три года Дагестан получит из федерального бюджета на ремонт мостов около пяти миллиардов рублей. Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги».

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Все новости / Общество / В Дагестане ввели систему самообложения граждан
россия дагестан налоги сход татарстан самообложение
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