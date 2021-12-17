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Из-за нарушений при обеспечении жильем детей-сирот в Дагестане возбуждены пять уголовных дел
Происшествия
Из-за нарушений при обеспечении жильем детей-сирот в Дагестане возбуждены пять уголовных дел
pixabay.com  /  Photo Mix

Махачкала, 17 декабря. В 2021 году правоохранители в Дагестане возбудили пять уголовных дел против должностных лиц в муниципалитетах, допустивших нарушения при обеспечении детей-сирот жильем. Об этом было объявлено в ходе совещания в региональном следственном управлении под руководством главы ведомства Анатолия Щурова.

Нарушения были допущены в городе Избербаше, а также в Табасарнском, Магарамкентском и Казбековском районах республики. Все пять уголовных дел направлены в суд.

«В 2021 году возбуждены пять уголовных дел по фактам нарушений, допущенных при реализации прав детей-сирот на жилье. Для сравнения в прошлом году было возбуждено одно такое уголовное дело. По результатам расследования в суд направлены пять уголовных дел в отношении должностных лиц администраций», — говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве отметили, что в текущем году на обеспечение жильем детей-сирот в Дагестане предусмотрено почти 589 миллионов рублей, освоены из которых около 139 миллионов, не освоены — почти 165 миллионов рублей. По фактам нарушений законодательства по освоению бюджетных средств следователями после процессуальных проверок зарегистрировано уже десять материалов.

В Дагестане насчитывается более трех тысяч детей-сирот, имеющих право на получение жилья. По расчетам властей, для покупки и передачи им квартир требуется около пяти миллиардов рублей. В 2021 году республиканские власти намерены обеспечить квадратными метрами почти 500 детей-сирот.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане было выявлено более 60 человек, которых муниципальные власти неправомерно включили в списки как детей-сирот для получения ими жилья. Большая часть нарушений была зафиксирована в Каякентском районе.

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