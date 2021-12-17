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Ветеринары и зоотехники в селах Дагестана получат материальную помощь
Экономика
Ветеринары и зоотехники в селах Дагестана получат материальную помощь
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Махачкала, 17 декабря. Власти Дагестана планируют запустить в республике механизм привлечения в сельскую местность ветеринарных врачей и зоотехников. Об этом ФАН сообщили в региональном минсельхозпроде.

По данным ведомства, предполагается, что соответствующие специалисты при переезде в села будут получать деньги на обустройство, земельные участки под строительство дома или иные меры поддержки. Их выработкой займутся органы исполнительной власти республики по поручению врио вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Он поручил минсельхозпроду региона и комитету по ветеринарии республики  подготовить предложения по привлечению в село ветеринарных врачей и зоотехников, предложил пойти по пути действующей госпрограммы «Земский врач», когда переезжающие в сельскую местность на работу специалисты получают материальную помощь от государства», — отметили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Там добавили, что вопрос нехватки ветврачей на селе поднял первый заместитель председателя комитета по ветеринарии Сергей Попандопуло в ходе совещания, посвященного вопросам животноводства. Он заявил, что молодежь не стремится идти в эту профессию.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил муниципалитетам разработать меры социальной поддержки молодых специалистов, приехавших по программе «Земский доктор». Он рекомендовал предоставлять им бесплатно жилье и принимать их детей без очереди в детские сады.

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Все новости / Экономика / Ветеринары и зоотехники в селах Дагестана получат материальную помощь
россия дагестан господдержка ветеринары земский доктор зоотехники
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