Сильный ветер в Махачкале сносит людей

Махачкала, 14 декабря. В столице Дагестана сильный ветер препятствует передвижению людей по улице. Непогода привела к отключению электроэнергии в некоторых городах и районах республики.

В частности на видео попали несколько человек, которые пытаются пройти по улице, преодолевая потоки ветра. На записи видно, как мужчина и женщина пытаются удержать ребенка, после чего к ним на помощь приходят молодые люди.

По данным филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», еще днем сильный ветер и дождь привели к локальным отключениям электричества в Махачкале и ее пригородах, а также в Буйнакском, Кумторкалинском и Кизлярском районах республики. В восстановительных работах участвовало более 25 бригад энергетиков и 13 единиц техники. К настоящему времени подача электроэнергии в дома возобновлена.

Как информирует региональное МЧС, усиление ветра будет наблюдаться и завтра, 15 декабря. Метеорологи прогнозируют скорость ветра по приморским районам до 20 метров в секунду.

Ранее ФАН сообщал, что на Махачкалу обрушился сильный ливень с ветром. Тогда людей уносило потоком воды при попытке перейти улицы.