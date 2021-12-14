Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 20:44
20:44
Политика
Мария Захарова осудила вмешательство ЕС в дела стран-членов ООН
20:42
Спорт
Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики
20:42
Армия
EurAsian Times: американские F-15EX не смогут защитить F-35 от российских ЗРК С-400
20:42
Общество
Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов
20:42
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил возможные пластические операции Орбакайте
20:42
Армия
Вице-премьер РФ Борисов заявил о превосходстве российских БПЛА над турецким Bayraktar
20:41
Армия
Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России
20:39
Политика
Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского
20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
20:38
Политика
Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сильный ветер в Махачкале сносит людей
Происшествия
Сильный ветер в Махачкале сносит людей
 / 

Махачкала, 14 декабря. В столице Дагестана сильный ветер препятствует передвижению людей по улице. Непогода привела к отключению электроэнергии в некоторых городах и районах республики.

В частности на видео попали несколько человек, которые пытаются пройти по улице, преодолевая потоки ветра. На записи видно, как мужчина и женщина пытаются удержать ребенка, после чего к ним на помощь приходят молодые люди.

По данным филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», еще днем сильный ветер и дождь привели к локальным отключениям электричества в Махачкале и ее пригородах, а также в Буйнакском, Кумторкалинском и Кизлярском районах республики. В восстановительных работах участвовало более 25 бригад энергетиков и 13 единиц техники. К настоящему времени подача электроэнергии в дома возобновлена.

Как информирует региональное МЧС, усиление ветра будет наблюдаться и завтра, 15 декабря. Метеорологи прогнозируют скорость ветра по приморским районам до 20 метров в секунду.

Ранее ФАН сообщал, что на Махачкалу обрушился сильный ливень с ветром. Тогда людей уносило потоком воды при попытке перейти улицы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сильный ветер в Махачкале сносит людей
россия дагестан махачкала сильный ветер отключение электричества сносит людей
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать