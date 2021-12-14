Бизнесвумен из Дагестана призвала не рожать без уверенности в финансовой независимости

Махачкала, 14 декабря. Замужней женщине не следует рожать очередного ребенка, если она не уверена в том, что сможет обеспечивать его всем необходимым в одиночку. Она должна понимать, что с ее супругом может произойти все что угодно, считает руководитель дагестанкой компании по подбору персонала Диана Якубова.

Она отметила, что существуют семьи, в которых мужья не могут или не хотят обеспечивать своих жен и детей. Нередко это приводит к разводам, после которых женщина остается с детьми и попадает в еще более сложное материальное положение.

«Может, это неправильно прозвучит, но посмотрите на женщин в браке с человеком, который не готов обеспечивать семью, не хочет этого делать или не считает нужным жертвовать чем-то ради своей семьи. Они рожают трех-четырех детей, а потом все-таки случается развод, женщина начинает трясти алименты из мужчины», — сказала Якубова в эфире РГВК «Дагестан».

Бизнесвумен полагает, что любая женщина сама решает, рожать ей или нет. Учитывая, что с мужем может произойти что угодно, лучше хорошо подумать перед тем, как заводить очередного ребенка.

«Я считаю, что идя на рождение ребенка, женщина сама решает, будет этот ребенок или нет. Она должна понимать, сможет ли она вытянуть троих-четверых детей, дать им все необходимое независимо от того, будет муж или не будет. Вдруг он не просто ушел, а умер или физически не в состоянии работать. Женщина должна понимать, что в любом случае этот ребенок останется на ней, будут алименты или не будут», — выразила свое мнение предприниматель.

Она добавила, что часто сталкивалась с разными семейными ситуациями. В некоторых случаях мужья даже заявляли, что не заставляли рожать своих жен.

«Многие мужчины, уходя из семьи, забывают, что это их дети. Я не раз слышала, как мужчины говорили, что не просили рожать. Такая позиция тоже есть», — отметила Якубова.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанский психолог Раисат Сагидова дала объяснение нежеланию мужчин платить алименты. По ее словам, бывшие супруги чаще всего не исполняют свои обязательства из-за того, что им сложно отдать деньги и не получить ничего взамен.