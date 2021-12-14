Молодые ученые Дагестана будут получать именные стипендии

Махачкала, 14 декабря. Власти Дагестана учредят для молодых ученых республики именные стипендии. В ближайшее время планируется подписание соответствующего указа главы региона.

«В настоящее время проводится конкурс на лучшего молодого ученого 2021 года. Также по поручению главы Дагестана разработано и внесено положение об именных стипендиях молодым ученым. В самое ближайшее время будет подписан указ», — рассказала начальник отдела развития профобразования и науки регионального минобра Дина Кунтуганова в эфире РГВК «Дагестан».

В начале октября в пресс-службе ведомства ФАН сообщали, что молодые ученые республики смогут рассчитывать на годовую стипендию в размере 100 тысяч рублей. Она будет выплачиваться не каждый месяц, но либо единовременно, либо в течение года соответствующие средства будут доведены до получателей.

Ранее ФАН сообщал, что более 30 учителей дагестанских школ получат премии размером 200 тысяч рублей за свои достижения в работе. Они были признаны победителями всероссийского конкурса Минпросвещения России.