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Молодые ученые Дагестана будут получать именные стипендии
Общество
Молодые ученые Дагестана будут получать именные стипендии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 14 декабря. Власти Дагестана учредят для молодых ученых республики именные стипендии. В ближайшее время планируется подписание соответствующего указа главы региона.

«В настоящее время проводится конкурс на лучшего молодого ученого 2021 года. Также по поручению главы Дагестана разработано и внесено положение об именных стипендиях молодым ученым. В самое ближайшее время будет подписан указ», — рассказала начальник отдела развития профобразования и науки регионального минобра Дина Кунтуганова в эфире РГВК «Дагестан».

В начале октября в пресс-службе ведомства ФАН сообщали, что молодые ученые республики смогут рассчитывать на годовую стипендию в размере 100 тысяч рублей. Она будет выплачиваться не каждый месяц, но либо единовременно, либо в течение года соответствующие средства будут доведены до получателей.

Ранее ФАН сообщал, что более 30 учителей дагестанских школ получат премии размером 200 тысяч рублей за свои достижения в работе. Они были признаны победителями всероссийского конкурса Минпросвещения России.

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