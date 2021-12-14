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Американский борец Кайл Снайдер пообещал вернуться в Дагестан в 2022 году
Общество
Американский борец Кайл Снайдер пообещал вернуться в Дагестан в 2022 году
instagram.com  /  @minsportrd_

Махачкала, 14 декабря. Олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер пообещал вернуться в Дагестан в мае будущего года. Он вместе с партнерами по американской команде планирует принять участие в турнире борцовского промоушена Volnik.

«Мы хотим привезти больше американцев, чтобы соревноваться в лиге. У нас есть планы вернуться в 2022 году. Возможно, в мае», — сказал Снайдер в эфире РГВК «Дагестан».

В течение нескольких дней Снайдер находился в северокавказской республике. Познакомиться с республикой ему помогал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Американский спортсмен планировал принять участие в турнире дагестанкой лиги Volnik, но в последний момент его соперник снялся с соревнований из-за травмы. Однако Снайдер стал участником прошедшего с 10 по 12 декабря в городе Хасавюрте международного турнира по борьбе, посвященном памяти прославленных борцов прошлого, и выиграл его.

Ранее ФАН сообщал, что Снайдер назвал своим любимым блюдом в Дагестане чуду с творогом. Чуду — национальное мучное блюдо многих народов республики с начинкой из мяса, творога, сыра или картофеля.

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россия дагестан вольная борьба кайл снайдер
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