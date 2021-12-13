Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вмешивался в расследование дела своего брата

Махачкала, 13 декабря. Бывший чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вмешивался в расследование уголовного дела о наезде на полицейского в Дагестане, фигурантом которого стал его двоюродный брат Усман Нурмагомедов. При этом с провинившимся Хабиб провел жесткую беседу.

«В этом разбирался Следственный комитет, я туда не лез, никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия, и нет разницы, это Хабиб или Усман», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Он добавил, что в отношении Усмана семьей были применены серьезные меры. Экс-чемпион назвал их справедливыми.

«Поверьте, следственный комитет Хабиба Нурмагомедова, с ним очень тяжело решать вопросы. С ним даже разговаривать тяжело. Меры были очень жесткие и правильные», — отметил он.

В ноябре стало известно, что правоохранители в аэропорту Шереметьево задержали Усмана Нурмагомедова и его друга по подозрению в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. Позднее республиканское следственное управление возбудило по факту случившегося уголовное дело.

Усман Нурмагомедов выступает в лиге Bellator. За свою профессиональную карьеру он не проиграл ни одного поединка, но одержал 14 побед, три из которых в Bellator. В середине ноября бойцовская организация опубликовала рейтинг, в котором Нурмагомедов оказался на третьей строчке, поднявшись сразу на четыре позиции.

Ранее ФАН сообщал, что Усман Нурмагомедов был опознан как водитель автомобиля, который сбил полицейского. Отмечалось, что правоохранители заметили его в момент происшествия через открытое боковое окно машины.